В Саратовской области открыли шесть новых пляжей по поручению Бусаргина

На заседании Правительства Саратовской области начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин представил доклад о мерах по обеспечению безопасности граждан на воде в купальный сезон 2026 года. Основными причинами гибели людей остаются купание в необорудованных местах, в состоянии опьянения, падение с маломерных судов, а в случае детей — отсутствие контроля взрослых. По поручению губернатора Романа Бусаргина в этом году открыты шесть новых пляжей в Аркадакском, Лысогорском, Ртищевском, Питерском, Самойловском и Турковском районах. Сейчас в регионе работают 27 муниципальных пляжей в 21 районе, еще три готовятся к открытию в Балтайском, Калининском и Озинском районах.

Особую обеспокоенность вызывает безопасность при использовании сапбордов, вейкбордов и досок для серфинга — они не регистрируются как маломерные суда, что создает риски. Подготовлен проект постановления, который запрещает использование таких средств детьми до 7 лет, обязывает надевать спасательные жилеты и запрещает выход на воду в темное время, в туман и на судовой ход. С начала года спасен 21 человек, в том числе двое детей. Проведено 57 занятий по правилам поведения на воде для почти 7,5 тысячи школьников.

В рамках проекта «Живу на Волге – умею плавать» с 2019 года обучено более 7 тысяч детей 7–12 лет. Детские пляжи задекларированы в 8 оздоровительных учреждениях, бассейны есть в 86 образовательных и социальных объектах. Юрий Юрин подчеркнул, что управление продолжит выявлять и устранять причины происшествий на воде, а также информировать жителей о правилах безопасного отдыха. «Важно сохранить положительную динамику сокращения гибели людей на водных объектах», — отметил он.