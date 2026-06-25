В Саратовской области бензин подорожал на 4-5 рублей за неделю

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За неделю с 16 по 22 июня в Саратовской области зафиксирован рост цен на все марки автомобильного бензина и дизельное топливо, сообщает Росстат. Подорожание затронуло 78 субъектов РФ. В регионе бензин АИ-92 подорожал на 4,6 рубля — средняя цена составила 68,84 рубля за литр. АИ-95 прибавил 3,94 рубля и теперь стоит 73,33 рубля за литр.

Наибольший рост показал бензин марки АИ-98 — он подорожал на 5,4 рубля, достигнув 100,19 рубля за литр. Дизельное топливо прибавило 4,46 рубля, его средняя стоимость — 81,45 рубля за литр. Цены на топливо продолжают расти на фоне ажиотажного спроса.

Наибольший скачок цен за неделю отмечен в Дагестане (16,5%) и в Чеченской Республике (15,2%). В Москве рост составил 1,9%, в Санкт-Петербурге — 0,2%.