Дороги нового поколения: в Саратове при ремонте устанавливают «плавающие» люки

В Саратовской области полным ходом идет реализация масштабной задачи по обновлению дорожной сети. На сегодняшнем заседании регионального правительства министр дорожного хозяйства Федор Котельников отчитался о промежуточных итогах работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В этом году ремонтные работы охватят 68 участков региональных трасс общей протяженностью 409 километров. Это позволит увеличить долю дорог, соответствующих нормативам, с 37% до 43,7%. На сегодняшний день работы уже завершены на 12 объектах, и еще столько же находятся в финальной стадии.

«Плавающие» люки: технология будущего на улицах Саратова

Особое внимание уделяется ремонту транзитных дорог в черте Саратова, которые были переданы на баланс области. В этом году планируется обновить 17 километров таких маршрутов. На самых оживленных магистралях — улицах Политехнической, имени Емлютина, Ново-Астраханском шоссе и других — дорожники применяют инновационное решение.

Вместо традиционных чугунных крышек, которые со временем проседают под тяжестью трафика, создавая ямы, устанавливаются так называемые «плавающие» или самонивелирующие люки.

В чем их преимущество?

Умные дороги и контроль веса

Национальный проект предполагает не только латание дыр, но и внедрение современных технологий. В рамках этого направления планируется:

Таким образом, ремонт дорог в Саратовской области выходит на новый, технологичный уровень, где каждый вложенный рубль работает на долгосрочный результат.