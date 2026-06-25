На ходовые испытания вышли суда для речного такси в Саратовской области

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На ходовые испытания вышли суда, которые будут курсировать в Саратовской области в формате речного такси. Специалисты в реальных условиях проверяют готовность узлов и агрегатов, навигационного оборудования и систем безопасности. Ожидается, что суда прибудут в регион уже в этом навигационном сезоне. Речное такси будет курсировать между набережной Саратова и селом Сабуровка, где находится аэропорт «Гагарин». Протяжённость нового маршрута составит около 28 километров.

Появление этих современных судов станет новым этапом развития речных пассажирских перевозок в регионе. Перевозки возрождены спустя 30 лет по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина. Благодаря его поддержке для региона приобретены 5 судов на подводных крыльях «Валдай». В дальнейшем речной флот пополнит скоростной «Метеор», названный в честь академика Николая Вавилова. Это позволит расширить географию поездок для жителей и гостей области.

Новые маршруты сделают передвижение по Волге более доступным и комфортным. Речные перевозки становятся важной частью транспортной системы региона. Развитие инфраструктуры продолжается.