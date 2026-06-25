Работодатели области разместили более 1,1 тыс. предложений о целевом обучении

В новом выпуске программы «Гость в студии» обсудят, как дружба и поддержка становятся основой для добрых дел в нашем обществе. Гости поделятся уникальными историями о том, как личные отношения способствуют реализации социальных проектов и взаимопомощи. Также слушатели узнают, как присоединиться к волонтёрскому движению.

Эфир программы состоится завтра в 12:03 на волне 90.6 FM. Запись выпуска будет доступна на странице радиостанции в соцсети «ВКонтакте». Приглашаем всех желающих к прослушиванию и участию в обсуждении.

Программа продолжает знакомить слушателей с людьми, которые своим примером доказывают, что добрые дела меняют мир вокруг нас.