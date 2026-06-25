К антинаркотическому месячнику присоединились новые районы Саратовской области

Фото: МинИнформ 64 Z

К антинаркотическому месячнику присоединились Вольский, Красноармейский, Марксовский, Фёдоровский, Аткарский районы и ЗАТО Светлый. В пришкольных лагерях проходят беседы, викторины и профилактические акции. В Единый день профилактики школьникам рассказали о деструктивном поведении и вреде наркотиков. Ребята смотрели фильмы, участвовали в акции «Нет наркотикам!», рисовали плакаты и разбирали ситуации в викторинах «Мы выбираем ЗОЖ».

Особое внимание уделили безопасности в интернете: социальные педагоги предупредили о схемах вербовки в мессенджерах и соцсетях, объяснив, что задания от анонимных кураторов могут быть замаскированы под «лёгкий заработок», но на деле влекут уголовную ответственность.

Для воспитанников лагерей организовали конкурсы рисунков «Нет наркотикам!» и мероприятия в библиотеках с загадками и викторинами о здоровье. Все акции направлены на формирование осознанного отношения к здоровью и негативного отношения к наркотикам.