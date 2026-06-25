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НовостиОбщество25 июня 2026 8:02

Саратовская область лидирует в ПФО по объёму инвестиций в растениеводство

В АПК Саратовской области вложат почти 2 млрд рублей до 2028 года
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

Саратовская область стала абсолютным лидером Приволжского федерального округа по объёму инвестиций в растениеводство. Такие данные на II Волжском зерновом форуме «Золото Поволжья» представил Россельхозбанк. В регионе будет реализовано инициатив на 1,98 млрд рублей — это более половины всех инвестиций ПФО в эту сферу (всего по округу — около 3,5 млрд рублей до 2028 года). Всего в ПФО сейчас реализуется не менее девяти крупных проектов в сфере растениеводства и аграрной инфраструктуры.

Второе место заняла Пензенская область с объёмом вложений более 500 млн рублей. Большая часть этих средств направлена на проекты по выращиванию плодов и ягод с ежегодным объёмом производства 7 тыс. тонн. Тройку лидеров замыкает Республика Мордовия с инвестициями около 400 млн рублей, в том числе в селекционно-семеноводческие проекты мощностью 10 тыс. тонн семян в год. Совокупный объём новых производственных мощностей по всем проектам округа составит около 26 тыс. тонн продукции и переработки сельхозсырья в год.

«Инвестиции в селекцию, технологии и инфраструктуру — это ключевой ресурс конкурентоспособности ПФО, они формируют качественную базу для переработки и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью», — отметил заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы РСХБ Олег Князьков.