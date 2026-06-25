В Парке Победы Саратова прошло мероприятие к 81-й годовщине Парада Победы

Фото: МинИнформ 64 Z

В Парке Победы Саратова прошло военно-патриотическое мероприятие «Народов много – Россия одна», приуроченное к 81-й годовщине Парада Победы на Красной площади и Году единства народов России. Участниками стали представители органов власти, ветераны боевых действий и СВО, члены Общественной палаты, активисты национально-культурных, молодежных и ветеранских организаций, студенты. Ключевая задача — напомнить о подвиге многонационального советского народа в годы Великой Отечественной войны и сохранить память о триумфальном Параде 24 июня 1945 года.

Министр внутренней региональной и муниципальной политики Александр Милованов подчеркнул, что сила России заключена в многонациональном единстве, уважении и взаимопонимании между народами. В память о погибших защитниках объявили минуту молчания, прозвучал пятикратный салютный залп, после чего состоялось возложение цветов к Вечному огню. В рамках мероприятия развернули тематическую выставку, демонстрирующую деятельность военных учебных заведений и силовых структур.

Особый интерес у молодежи вызвала экспозиция вооружения — от легендарных образцов времен Великой Отечественной войны до современных моделей, а также трофейной техники и оружия. Для знатоков истории провели конкурсы и викторины с памятными призами. Инициатором выступило «Боевое братство» при поддержке министерства и администрации Саратова.