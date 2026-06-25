Роман Бусаргин определил стратегию развития образования в регионе

Фото: канал Романа Бусаргина

Губернатор Роман Бусаргин определил стратегические направления развития системы образования в Саратовской области на ближайшие несколько лет. В детских садах, школах, колледжах и вузах региона обучаются свыше 458 тысяч человек. Ключевые задачи — укрепление материально-технической базы, расширение сети групп продленного дня и специализированной помощи логопедов и дефектологов. Благодаря региональным программам и проектам председателя Госдумы Вячеслава Володина в области функционируют более 4 тысяч групп, которые посещают свыше 77 тысяч детей.

В дошкольном образовании особое внимание уделят всестороннему развитию детей и созданию качественной основы для дальнейшего обучения в школе. Сейчас для этого есть хорошая база: порядка 400 учреждений дополнительного образования для детей от 5 лет. Расширят возможности специализированной помощи — логопедов и дефектологов в детсадах. Эта практика востребована, и профильное министерство совместно с общественностью подготовит предложения по эффективной организации такой помощи.

В школьном образовании приоритетом остается перевод всех учеников на обучение в одну смену. За пять лет построены 29 новых школ и учебных корпусов на 17 тысяч мест, отремонтированы 73 учреждения. В планах — капитальное обновление еще не менее 14 объектов. Группы продленного дня уже работают в 489 школах, охватывая более 21 тысячи учеников. Важное направление — обеспечение равных возможностей для получения качественного образования независимо от места проживания. Также предусмотрена идеологическая работа: через внеурочную деятельность детей будут погружать в историю родного края, традиции и ценности малой родины.

Среднее профессиональное образование становится все популярнее: за пять лет число студентов выросло на 4 тысячи — до 59 тысяч. С работодателями согласованы 167 специальностей, что позволило повысить трудоустройство по профессии до 89%. Заводы становятся базовыми площадками для практики студентов. В вузах также планируют развивать кооперацию с предприятиями. Целевой показатель — уровень трудоустройства выпускников не менее 90%.

Для выполнения всех задач предстоит глобальное решение кадровых вопросов. Сегодня в системе образования работают более 41 тысячи педагогов, но потребность в специалистах сохраняется, например, в школах она составляет около 1,2%. Усилят целевое обучение и меры поддержки молодых педагогов. Министерству образования поручено провести детальный анализ и сформировать новый перечень целевых направлений по востребованным предметам.