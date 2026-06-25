Панков с жителями ищут решение для передачи дороги на баланс Заводского района

Панков: Продолжим решать и другие проблемы «Авиатора»

Депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере «Макс» рассказал о встрече с жителями ул. Плякина в микрорайоне «Авиатор».

«В саратовском микрорайоне «Авиатор» жители подняли важную проблему. При строительстве не была продумана дорожная инфраструктура. Поэтому часть дороги на ул. Плякина оказалась на придомовой территории. И за её содержание отвечает УК, то есть жители.

Получилась абсурдная ситуация. У людей нет средств на ремонт дороги. И она находится в разбитом состоянии. А район не может тратить бюджетные средства на участок, за который не отвечает.

Убедил район взять этот участок дороги на баланс. Чтобы далее его содержать и ремонтировать. Теперь слово за собственниками - готовы ли они его передать. Будем вместе искать решение.

Продолжим решать и другие проблемы «Авиатора». В том числе, по благоустройству, качеству водоснабжения. Возможно, пора вернуться к практике, когда вывозом мусора занимается муниципальная компания. Как это было раньше в Заводском районе. И тогда платежи от жителей будут поступать ей. А не монополистам, которые не справляются с работой», - отметил Николай Панков.