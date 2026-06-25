Под Саратовом мужчина из-за спиртного напал на продавца

В Марксовском районе Саратовской области правоохранители арестовали мужчину, совершившего нападение на продавца из-за алкоголя. Инцидент произошел в одном из магазинов села Звонаревка.

Подозреваемый, житель села Полековское, пришел в торговую точку без денег, пытаясь справиться с похмельем. Когда продавщица отказалась продать ему спиртное без предоплаты, это вызвало его гнев. Мужчина вышел на улицу, собрал камни и начал бросать их в женщину, которая укрылась за прилавком. Затем он вошел в магазин и начал избивать продавщицу, попутно похитив ее мобильный телефон. Выбежав на улицу, он продолжил нападение. Заметив приближающийся автомобиль, злоумышленник скрылся с украденным имуществом.

В результате оперативно-розыскных мероприятий участковыми уполномоченными полиции был задержан 31-летний ранее судимый гражданин, приехавший в район на заработки. Похищенный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Фигурант находится под стражей, решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие продолжается.