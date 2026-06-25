Саратовская область - в лидерах в России по охвату программ общества «Знание»

Фото: Минобразования Саратовской области

Регион занял почетное третье место в стране по числу участников онлайн-платформы «Знание.Академия». Всего за период с мая 2025 по май 2026 года курсы прошли 2 530 жителей Саратовской области. Платформа предлагает бесплатные образовательные программы, нацеленные на всестороннее развитие личности и профессиональные навыки.

Наибольший интерес в Саратовской области вызвал курс «Цифровая гигиена: как обучать детей безопасности в интернете». Его прошли 2 186 преподавателей и родителей, которые освоили методы защиты детей от онлайн-угроз и научились эффективному общению на эту тему.

На второй строчке по популярности оказался курс «Учитель и родители: эффективное взаимодействие». Участники научились налаживать партнерские отношения с родителями, вовлекать семьи в школьную жизнь и успешно преодолевать трудные ситуации.

Замыкает тройку лидеров курс «Преподавание в эпоху ИИ: вызовы и новая этика». Педагоги региона изучили возможности применения генеративного искусственного интеллекта в образовательном процессе и выработали собственную позицию по внедрению новых технологий.

Александра Буйчик, руководитель «Знание.Академия», отметила высокий, стабильный интерес россиян к образовательным инициативам, подчеркнув, что стремление к знаниям является мощным стимулом для личностного и карьерного роста.

Онлайн-курсы «Знание.Академия» включают видеоматериалы, конспекты, дополнительные ресурсы и проверочные задания, доступные всем желающим. По завершении обучения выдается сертификат.