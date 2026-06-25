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НовостиОбщество25 июня 2026 6:29

Квартира чуть не сгорела из-за стиральной машины

Хозяйка успела обесточить аппарат и самостоятельно ликвидировать возгорание
Источник:kp.ru

Вчера днем в Саратове на улице Электронная едва не случилось возгорание квартиры из-за неисправности стиральной машины. Инцидент произошел в одном из домов, где в этот момент находилась хозяйка. Женщина успела обесточить аппарат и самостоятельно ликвидировать возгорание на площади около одного квадратного метра до приезда спасателей. На место происшествия были вызваны три пожарных расчета.

Предварительной причиной случившегося называют аварийный режим работы электрооборудования. Точные обстоятельства происшествия выясняет специалист МЧС России.

Сотрудники МЧС России призывают граждан к соблюдению правил пожарной безопасности. Необходимо регулярно проверять исправность электропроводки и бытовых приборов, избегать перегрузки электросети, а покидая помещение, отключать электроприборы от сети. Ремонт и установку оборудования следует доверять исключительно квалифицированным специалистам.