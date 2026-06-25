Фото: Минкультуры Саратовской области

Идет прием заявок на III Всероссийский конкурс молодых преподавателей духовых и ударных инструментов «Виват, музыкант!»

Проект проводится Ассоциацией «Духовое общество имени Валерия Халилова» в рамках Международного форума-фестиваля «Сильные духом! Традиции. Современность. Будущее».

«Сегодня важно создавать условия для профессионального роста молодых преподавателей, которые формируют будущее российского музыкального образования. Конкурс позволяет не только выявлять талантливых специалистов, но и создавать пространство для профессионального диалога, обмена опытом и распространения лучших педагогических практик», — отметил президент Ассоциации, заслуженный деятель искусств России Михаил Брызгалов.

Впервые в рамках проекта состоится Международная научно-практическая конференция. Она объединит ведущих педагогов, дирижеров и экспертов из России и зарубежных стран для обсуждения актуальных вопросов музыкального образования и развития духового искусства.

Победителей определят в пяти номинациях.

Прием заявок продлится до 15 августа.

Подробнее о конкурсе – на официальном сайте.