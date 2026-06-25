В сентябре из Саратова в Москву запустят двухэтажный пассажирский поезд

Начинается продажа билетов на новый двухэтажный экспресс, следующий по маршруту № 9/10 Саратов—Москва. Как сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, запуск пассажирского сообщения на двухэтажных поездах запланирован на 14 сентября 2026 года.

Ежедневные рейсы этого поезда будут отправляться по следующему графику:

Из Саратова экспресс будет отправляться в 18:11 по местному времени, прибывая в Москву в 07:22. Из Москвы отправление назначено на 19:08, а прибытие в Саратов ожидается в 10:15 по местному времени.

Стоит отметить, что при содействии Вячеслава Володина в Саратове ведется строительство нового железнодорожного вокзала, открытие которого намечено на апрель 2027 года.