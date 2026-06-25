Жительница Балашова девятнадцати лет пополнила реестр террористов и экстремистов

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Согласно последним сведениям Росфинмониторинга, 19-летняя уроженка Саратовской области Софья Спивакова* была добавлена в федеральный реестр лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности.

Это включение произошло в рамках масштабного обновления реестра. Теперь в списке, который насчитывает примерно 21,8 тысячи человек, появились 40 новых имен. Одновременно были удалены записи о трех гражданах. В отношении Спиваковой, бывшей школьницы из Балашова, установлен специальный маркер, подтверждающий информацию о ее возможной вовлеченности в террористическую деятельность.

* - включена в национальный реестр экстремистов и террористов