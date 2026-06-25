В городах Саратов и Энгельс появились новые двухсотбалльники после сдачи ЕГЭ

В Саратовской области по результатам Единого государственного экзамена 2026 года появились новые выпускники, набравшие максимальную сумму баллов – 200. Информация об этом распространяется главами муниципальных образований региона через их Telegram-каналы.

Среди отличившихся – Анна Игнатьева, ученица 11Б класса энгельсской школы имени Шнитке. Она получила высший балл по физике и русскому языку, а по математике – 97 баллов.

Аналогичного результата достиг и Олег Пешков, выпускник саратовского лицея ФТЛ №1. Молодой человек, чей день рождения совпадает с датой сдачи экзамена, продемонстрировал стопроцентный результат по профильной математике и максимальный балл по физике.

Ранее уже сообщалось о первой выпускнице региона, набравшей 200 баллов – Евгении Развиной из Калининска. Она показала безупречные результаты по русскому языку и литературе.