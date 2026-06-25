Жителям Саратовской области сообщили о гибели участников спецоперации

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Еще несколько уроженцев Саратовской области погибли, участвуя в специальной военной операции. Об этом стало известно из заявлений администраций Ровенского, Ивантеевского и Балаковского районов.

Прощание с одним из военнослужащих, Сергеем Змазовым, состоится 26 июня. Он скончался 15 июня 2026 года. В прошлом Змазов был выпускником Саратовского профессионального училища № 38, где получил специальность сварщика.

Местные власти не предоставили подробной информации о биографиях и личных данных двух других погибших – Алибека Джумаша и Артемия Шамшина, отказываясь раскрывать эти сведения публично.