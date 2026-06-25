Володин: в Саратове построят дорогу к аэропорту, в Балакове - воздушную гавань

Фото: Соцсети Вячеслава Володина

Транспортная инфраструктура Саратовской области выходит на новый уровень. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин объявил о принятии двух решений, которые кардинально изменят логистику региона и дадут мощный импульс развитию городов. Речь идет о строительстве новой скоростной трассы к аэропорту «Гагарин» и полномасштабном возрождении аэропорта в Балаково.

Одной из главных проблем для жителей и гостей Саратова, направляющихся в аэропорт «Гагарин», долгие годы оставался железнодорожный переезд в поселке Дубки. Пробки и многочасовые ожидания на путях стали привычным явлением.

Теперь эта проблема уходит в прошлое. По словам Вячеслава Володина, принято решение о строительстве новой дороги-дублера. Трасса возьмет начало от поселка Юбилейный, пройдет по Усть-Курдюмскому шоссе и напрямую соединится с подъездными путями к воздушной гавани.

После появления новой трассы автомобилисты и пассажиры смогут добираться до аэропорта по кратчайшему пути, минуя железнодорожные переезды и избавляясь от многочасовых простоев. Исчезнет риск ДТП на железнодорожных путях. Новая дорога станет важным инфраструктурным объектом, который разгрузит существующую трассу и улучшит транспортную доступность южной части Саратова.

Второй, не менее значимый проект — это реконструкция аэропорта в Балаково. Работы здесь уже идут: полным ходом ведется строительство новой взлетно-посадочной полосы, способной принимать современные суда. Однако до сегодняшнего дня оставался нерешенным ключевой вопрос — строительство пассажирского терминала.

Вячеслав Володин сообщил, что и этот вопрос удалось сдвинуть с мертвой точки. Найдено решение о государственном финансировании строительства аэровокзала.

Ээропорт в Балаково был открыт еще в 1984 году, но после распада СССР пришел в упадок и был закрыт в 2001-м. Его возрождение — это возвращение городу важного транспортного узла.

Наличие собственного аэропорта сделает Балаково более привлекательным для инвесторов, упростит деловые поездки и, как отметил Володин, позволит городу развиваться более динамично.

Жителям третьего по величине города области больше не придется тратить время и силы на поездку в саратовский аэропорт.