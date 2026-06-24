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НовостиОбщество24 июня 2026 18:11

Рецидивист из Романовского района осужден за избиение сожительницы

Рецидивист из Романовки ответит за избиение сожительницы
Источник:kp.ru

В Романовском районе Саратовской области 50-летний местный житель осужден за избиение сожительницы. Инцидент произошел вечером 26 марта в квартире на улице Второй Заводской в поселке Романовка. Мужчина на почве неприязни нанес побои своей сожительнице. Ранее он уже был судим за насильственное преступление, но должных выводов не сделал.

Суд признал злоумышленника виновным по части 2 статьи 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление с применением насилия). Несмотря на отягчающее обстоятельство — рецидив, наказание не связано с лишением свободы.

Мужчине назначено 200 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.