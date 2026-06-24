850 граммов и 28 недель: в Энгельсе выходили недоношенного малыша

Фото: ГАУЗ "Энгельсская городская клиническая больница №1"

В перинатальном центре Энгельсской городской клинической больницы № 1 врачи спасли младенца с экстремально низкой массой тела — 850 граммов. Ребенок поступил в реанимацию 11 апреля на 28-й неделе беременности. Роды произошли вне стационара, малыша доставила бригада скорой помощи. Состояние новорожденного было очень тяжелым из-за дыхательных нарушений, недоношенности и морфофункциональной незрелости.

Врачи поместили ребенка в инкубатор и начали реанимационные мероприятия: ИВЛ в режиме высокочастотной вентиляции, симптоматическую и заместительную терапию. Ситуация осложнялась врожденной пневмонией. На высокочастотной ИВЛ малыш находился 29 дней. На 34-е сутки его перевели в отделение патологии новорожденных для дальнейшего выхаживания.

Вчера ребенка выписали из роддома с весом 2460 граммов и ростом 44 сантиметра. Младенец дышит самостоятельно, гемодинамических расстройств нет, его кормят из соски. Общий срок выхаживания составил 74 дня.