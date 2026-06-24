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НовостиОбщество24 июня 2026 15:17

В Балашове мужчина обгорел в уличном туалете из-за карбида кальция

65-летний балашовец госпитализирован с ожогами после взрыва в туалете
Источник:kp.ru

В Балашове 65-летний мужчина получил ожоги в результате возгорания в уличном туалете. Инцидент произошел 20 июня на территории частного дома на улице Коммунистической. Хозяйка дома приобрела на маркетплейсе карбид кальция и засыпала его в выгребную яму. При реакции с водой началось бурное выделение ацетилена — пожаро- и взрывоопасного газа.

Хозяин дома, не знавший о чистке туалета, бросил в яму окурок. Пары газа мгновенно вспыхнули, и на мужчине загорелась одежда. Пострадавший с ожогами был госпитализирован в больницу. В настоящий момент ему оказывается необходимая помощь.

Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при использовании химических веществ в быту.