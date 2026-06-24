В Энгельсской больнице начали применять ВСУЗИ при стентировании

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Врачи Регионального сосудистого центра Энгельсской больницы №2 имени Кассиля начали применять внутрисосудистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ) при коронарном стентировании. Метод позволяет точно определять диаметр просвета артерии, структуру бляшки, тромбы и уровень отхождения боковых ветвей, что повышает эффективность лечения даже при сложных формах атеросклероза.

Министр здравоохранения Владимир Дудаков отметил, что ВСУЗИ уже успешно применяется в Областном кардиодиспансере и активно внедряется в клиниках региона. Метод улучшает результаты стентирования, в том числе при стенозах основного ствола левой коронарной артерии, которые ранее требовали операции на открытом сердце.

В области работают 7 региональных сосудистых центров. По инициативе губернатора Романа Бусаргина из областного бюджета выделены средства на создание центров в Балакове (работает с 2024 года) и Балашове (первая операция проведена в феврале).