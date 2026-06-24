В Саратовской области прошёл Единый день профилактики «Безопасное лето-2026»

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В Саратовской области прошёл масштабный Единый день профилактики «Безопасное лето-2026». Главные темы — предупреждение деструктивного поведения подростков, противодействие криминальной субкультуре и безопасность в интернете. Мероприятия охватили школьников, студентов, воспитанников лагерей и даже дошкольников. В Октябрьском районе детям напомнили о ПДД и личной безопасности, а также подробно рассказали о финансовом мошенничестве, в том числе о так называемом «дропперстве» — вовлечении в незаконные переводы денег. Ребятам объяснили, что даже «помощь знакомому» может повлечь уголовную ответственность. Во Фрунзенском районе подростки в формате живого диалога обсудили права и обязанности, а также способы разрешения конфликтов без агрессии.

Особый акцент сделали на профилактической работе с родителями. В Балаково для мам и пап организовали отдельную консультационную площадку. Психологи и социальные педагоги объяснили им, как наладить позитивное общение с подростками, урегулировать семейные конфликты и поддержать детей в трудной ситуации. В Ершове для младших школьников (1-4 классы) провели викторину «Здоровый образ жизни» и беседы о том, как не стать жертвой преступления и как избежать влияния «плохой компании». Детям в игровой форме объяснили опасность вредных привычек и ценность здоровья.

«Единый день профилактики» показал: предупреждение безнадзорности — это общая задача школы, полиции, соцслужб и семьи, — подвёл итог и.о. председателя областной комиссии Алексей Михайлин. — На всех встречах мы акцентировали неотвратимость наказания за противоправные деяния и призвали молодежь ответственно относиться к своему будущему».