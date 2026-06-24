В Саратовской области завершилась приемка лесных культур

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В Саратовской области завершилась техническая приемка лесных культур, заложенных весной 2026 года. Проверка прошла на территории 25 лесничеств региона. Специалисты оценивали объем и качество работ по закладке лесных насаждений, соответствие проектным заданиям. Проведено натурное обследование участков, проверено качество подготовленной почвы, посадочного материала и соблюдение технологий.

Министр природных ресурсов и экологии Константин Доронин отметил, что посадка леса — лишь половина дела. При выявлении отступлений назначаются мероприятия по их устранению. В этом году весеннее воспроизводство лесов охватило уже 1900 гектаров. Существенных недостатков не выявлено. «Претензий на сегодняшний день нет. Работы выполнены удовлетворительно. Дополнение лесных культур не требуется», — подчеркнул министр.

По поручению губернатора Романа Бусаргина и во исполнение показателей регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие», лесовосстановление и лесоразведение в этом году будет обеспечено на площади не менее 4 тысяч гектаров.