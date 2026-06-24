Раскопали и бросили: 2-й Магнитный проезд утопает в мусоре и грязи

Жители 2-го Магнитного проезда в Саратове уже больше недели страдают от коммунального коллапса. 18 июня здесь вскрыли дорогу и перекрыли проезд к нескольким домам.

В результате техника для вывоза мусора не может подъехать к контейнерным площадкам — отходы скапливаются, в жару распространяется ужасный запах, создавая антисанитарную обстановку.

Вдобавок ко всему, из раскопанной траншеи постоянно что-то течёт, а рабочих на месте нет. При этом коммунальная авария происходит всего в 50 метрах от памятника «Танк Т-34».