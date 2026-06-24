Панков с жителями Ртищево продолжает контролировать работу УК

По итогам рабочих совещаний и приёмов граждан депутат Госдумы Николай Панков вместе с жителями Ртищево и руководителем ГЖИ Станиславом Даниловым контролирует работу УК. Об этом депутат рассказал в своём канале в мессенджере «Макс».

Панков с жителями Ртищево продолжает контролировать работу УК

«В Ртищево встретились с жителями дома №3 по ул. Крылова. Ранее на рабочем совещании они рассказали о бездействии УК «ООО «Жилцентр». Она не реагирует на жалобы о текущей трубе в подвале. Убрали только грязь, и то частично, для вида. Надо ремонтировать или менять трубу, иначе проблема не решится. Кроме того, у людей есть жалобы на слабый напор и плохое качество воды. Будем держать эти вопросы на контроле.

Отмечу, с жителями добились обустройства зоны отдыха рядом с домом. Работы уже начались. Здесь будут лавочки, качели, пергола, появится освещение, высадят хвойные растения.

В доме №11 по ул. Советской были серьезные проблемы с кровлей. Она протекала, выпадали кирпичи. Жители подняли вопрос на приёме граждан по капремонту и ЖКХ, который проводил в мае. В итоге принято решение ускорить срок капремонта. Он будет в 2028 году, когда жители накопят на счету достаточно средств. А пока управляющая компания проводит текущий ремонт.

Все проблемные адреса, озвученные жителями, будем вместе держать на контроле. Пока УК не решат проблемы. Отмечу, здесь должна быть и более принципиальная позиция местных чиновников. Люди платят немалые деньги, и жильё должно содержаться достойно. Добавлю, Ртищево город героический, с богатой историей. И его жители не должны жить в таких условиях», - подчеркнул Николай Панков.