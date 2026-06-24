Володин анонсировал запуск двухэтажных поездов Саратов–Москва

Сегодня, 24 июня, открывается продажа билетов на новые двухэтажные поезда №9/10 по маршруту Саратов–Москва. Движение фирменных составов начнется 14 сентября. Поезд будет курсировать ежедневно. Отправление из Саратова — в 18:11 по местному времени, прибытие в Москву — в 7:22. Обратно поезд отправится из столицы в 19:08, а в Саратов прибудет в 10:15.

Билеты можно приобрести на официальном сайте РЖД, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в кассах. Двухэтажные составы обеспечат дополнительный комфорт и вместительность на популярном направлении. Напомним, при поддержке Вячеслава Володина в Саратове возводится новое здание железнодорожного вокзала.

До 1 сентября 2026 года планируется ввод в эксплуатацию конкорса — северного вестибюля и пешеходного перехода с эскалаторами. Полностью вокзал должен быть открыт в апреле 2027 года.