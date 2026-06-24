В эфире радио "КП" расскажут о дружбе и поддержке в социальных проектах

В новом выпуске программы «Гость в студии» поговорим о том, как дружба и поддержка становятся основой для добрых дел в нашем обществе
Обсудим как личные отношения способствуют реализации социальных проектов. Гости поделиться уникальными историями дружбы и взаимопомощи, а также расскажут как присоединиться к волонтёрскому движению. Гости:
Кичаева Елена Васильевна
Председатель региональной общественной организации 'Ассоциация приёмных семей Саратовской области.
Гречкина Оксана Николаевна .
Активный волонтёр "Дари добро Энгельс-Саратов "
Помощник руководителя в АНО содействия семьям и детству "Подари новую жизнь" , мама особенного ребёнка , ведущая мероприятий с шикарными вокальными данными
Арбекова Анастасия Сергеевна
Руководитель волонтёрского движения "Дари добро Энгельс-Саратов " , директор АНО содействия семьям и детству "Подари новую жизнь"
Слушайте завтра в 12.03 на 90.6 FM. Запись выпуска будет доступна на нашей странице ВКонтакте.