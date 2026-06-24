Музей истории СВО активизирует просветительские программы для молодёжи

Сотрудники музея истории СВО провели просветительскую программу в детском оздоровительном лагере имени Зои Космодемьянской. Тема дня — мужество российских защитников и история государственных наград. Научный сотрудник Данил Максимов представил программу «Тактический рюкзак» — не лекцию, а настоящее погружение. Участники могли подержать в руках настоящую экипировку, разобрать предметы быта военнослужащих и увидеть, как простые вещи становятся жизненно важными инструментами на службе.

Практическая часть вызвала восторг у детей: они примерили экипировку, выполнили небольшие задачи и на время почувствовали себя частью большой команды. Параллельно работала выездная выставка о подвигах земляков — участников СВО, и об истории государственных наград России. Ребята увидели за наградой не просто вещь, а человеческую судьбу, отвагу и ответственность.

Дети задавали вопросы, делились впечатлениями и подготовили письма и рисунки для бойцов. Министр культуры Наталия Щелканова отметила важность таких программ для патриотического воспитания молодёжи и укрепления исторической памяти. Музей истории СВО продолжит выездную работу в регионе, проводя мероприятия, близкие детям и формирующие уважение к истории и ценностям, важным для общества.