В Саратовской области прошёл масштабный Единый день профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, охвативший тысячи школьников, студентов колледжей, воспитанников летних лагерей и дошкольников. Акция «Безопасное лето — 2026» организована при межведомственном взаимодействии и направлена на формирование навыков законопослушного поведения, противостояние негативному влиянию улицы и защиту в цифровом пространстве.

В Октябрьском районе Саратова на летних площадках провели беседы по трём блокам: дорожная грамотность, личная безопасность и кибергигиена. Отдельно рассмотрели тему «дропперства» — вовлечения в незаконные финансовые схемы. Во Фрунзенском районе прошёл живой диалог с отдыхающими в лагерях, где подростки обсудили права, обязанности и юридическую ответственность.

В Балаково к работе подключили родителей: психологи объяснили способы позитивной коммуникации и разрешения семейных конфликтов. В Ершове для учащихся 1–4 классов провели викторину «Здоровый образ жизни». И.о. председателя областной комиссии Алексей Михайлин подвёл итог: предупреждение безнадзорности — общая задача школы, полиции, соцслужб и семьи. Ответственность за противоправные деяния неотвратима.