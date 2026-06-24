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НовостиОбщество24 июня 2026 11:55

В Энгельсе внедрили ВСУЗИ для точного коронарного стентирования

Балаковский центр работает с 2024 года, Балашовский — с февраля
Источник:kp.ru

Врачи Регионального сосудистого центра Энгельсской городской клинической больницы №2 имени Кассиля начали применять внутрисосудистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ) при коронарном стентировании. Метод позволяет с высокой точностью определить диаметр артерии, структуру бляшки, уровень отхождения ветвей и тромбы. Это особенно важно при сложных формах атеросклероза, в том числе при стенозе основного ствола левой коронарной артерии, которые ранее требовали операции на открытом сердце.

ВСУЗИ уже успешно применяется в областном кардиодиспансере и активно внедряется в других клиниках региона. Как отметил министр здравоохранения Владимир Дудаков, повсеместное внедрение метода улучшит результаты стентирования даже при неблагоприятных формах заболевания.

В области работают 7 сосудистых центров. По инициативе губернатора Романа Бусаргина из областного бюджета выделены средства на создание центров в Балакове (работает с 2024 года) и Балашове (первая операция проведена в феврале).