Делегация Казахстана посетила саратовский комбинат «Дубки»

Делегация Республики Казахстан посетила саратовский комбинат «Дубки» — один из лидеров российского мясоперерабатывающего рынка, входящий в тройку крупнейших производителей. Гости из Западно-Казахстанской области во главе с руководителем управления сельского хозяйства Жасланом Халиуллиным ознакомились с полным циклом производства: от подготовки сырья до упаковки готовой продукции. Они продегустировали колбасы, полуфабрикаты, хлебобулочные и молочные изделия.

Комбинат «Дубки» имеет обособленные подразделения в 35 регионах России, выпускает более 150 наименований колбасных изделий суточной производительностью 150–200 тонн. Продукция представлена тремя торговыми марками: «Дубки», «Вишневый дым» и «Русские колбасы». Ведётся разработка новой линейки функционального питания с повышенным содержанием белка.

Зампред правительства — министр сельского хозяйства Василий Котов отметил, что в области действует более 100 мясоперерабатывающих предприятий. По итогам 2025 года регион занял 2-е место в ПФО и 6-е в России по производству колбас.