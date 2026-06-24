Житель Дергачей осужден за демонстрацию экстремистской символики

В Саратовской области вынесен приговор 35-летнему жителю поселка Дергачи, признанному виновным в публичном демонстрировании символики экстремистской организации. Следствие установило, что с декабря 2024 по декабрь 2025 года мужчина в общественных местах демонстрировал запрещенную символику. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Саратовской области. Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 282.4 УК РФ. Собраны исчерпывающие доказательства, изобличающие фигуранта.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы с отсрочкой реального отбывания до достижения его ребенком 14-летнего возраста.