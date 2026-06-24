Саратовские кикбоксеры завоевали 6 медалей на Первенстве России

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Татьяна Золотарёва, участница партийного проекта "Женское движение Единой России" в Саратовской области, член Общественной палаты Саратовской области, член общественной наблюдательной комиссии Саратовской области, член большого экспертного совета по защите прав детей при Уполномоченом по правам ребенка Саратовской области, президент Фонда "Добрые взрослые", эксперт Регионального исполкома "Общероссийского Народного Фронта", лично поддержала кикбоксеров из Саратова, спортивного клуба "Легион", на престижных соревнованиях, состоявшихся в Московском регионе.

В парк отеле "Покровское" состоялось Первенство России по кикбоксингу в ринговых дисциплинах. Масштаб мероприятия впечатлял: свыше 1600 спортсменов из 76 регионов страны собрались, чтобы побороться за медали и продемонстрировать силу, скорость и несгибаемую волю к победе.

Представители "Легиона" блестяще проявили себя и поднялись на пьедестал почёта в нескольких категориях:

- Дисциплина К1 (возрастная группа 2010–2011гг. р.):

Арсений Сисикин — серебро (весовая категория до 63,5кг);

Мария Гриднева — серебро (весовая категория до 48кг);

Елизавета Рочева — серебро (весовая категория свыше 60кг).

- Дисциплина лоу кик (возрастная группа 2010–2011гг. р.):

Имиль Хайралиев — бронза (весовая категория до 42кг);

Алексей Земсков — бронза (весовая категория до 71кг).

- Дисциплина фулл контакт (возрастная группа 2012–2013гг. р.):

Валерий Царев — бронза (весовая категория до 57кг).

"Кикбоксинг для меня — больше чем спорт: до 17 лет он был важной частью моей жизни. Я давно знакома с клубом "Легион" и искренне благодарна за приглашение на столь значимое событие, поступившее от спортсменов клуба и лично Кирилла Корнеева, тренера высшей квалификационной категории, который вложил много сил в подготовку ребят к такому серьёзному мероприятию.

Я по настоящему горжусь нашими кикбоксерами. Они показали не только отличную физическую форму, но и характер: сумели собраться в ключевые моменты и достойно представить Саратовскую область на всероссийской арене. Такие успехи мотивируют молодёжь заниматься спортом и ставить амбициозные цели.

Особенно хочу отметить младших участников: для них это был дебют на соревнованиях такого уровня — и они выступили достойно! Меня глубоко трогает подход Кирилла Александровича к воспитанникам: он не просто тренирует, а по отечески поддерживает ребят.

От всей души желаю спортсменам и их наставнику новых самых ярких побед!, - поделилась Татьяна Золотарёва.