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НовостиОбщество24 июня 2026 11:26

Депутат Ирина Колесникова рассказала, на что пойдут бюджетные миллиарды

Источник:kp.ru
Фото: ООО "Волга-Медиа"

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Депутат Елена Колесникова рассказала, на что пойдут бюджетные миллиарды

В беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» депутат Саратовской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Ирина Колесникова назвала конкретные социальные объекты, которые получат финансирование в рамках принятого бюджета.

Речь идёт об учреждениях здравоохранения, образования и культуры, где ремонтные работы и оснащение давно ждут жители области. Распределение средств проходило с учётом запросов муниципалитетов, а исполнение каждого проекта взято на контроль.

Все подробности – в нашем видео.