Саратовский выпускник физико-технического лицея стал первым 200-балльником

Олег Пешков, выпускник физико-технического лицея № 1 Саратова, получил высший результат по математике профильного уровня и физике по итогам сдачи ЕГЭ.

Двести баллов – это великолепный результат, на который было потрачено много усилий и долгие годы подготовки. Этот успех – несомненная заслуга педагогов и родителей, которые обучали и поддерживали одного из самых успешных выпускников этого года.

Помимо этого, о выдающихся результатах сдачи ЕГЭ узнали еще 9 саратовцев. Двое из них получили высшую оценку по обществознанию, семь выпускников – по физике.