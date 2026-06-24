В Большом зале консерватории состоится камерный концерт «Диалог эпох»

28 июня в 14:00 в Большом зале консерватории камерный концерт «Диалог эпох» — вечер музыки для виолончели и фортепиано, который объединит шедевры разных эпох и музыкальных миров: от романтической выразительности до яркой танцевальной экспрессии.
В концерте прозвучат сочинения: Брамса, Шостаковича, Бартока и Пьяццолла (сонаты и миниатюры для виолончели)
Исполнители – Андрей Бараненко (фортепиано)
Дмитрий Ганенко (виолончель)
Концерт пройдет в рамках Второго российского фестиваля юных виолончелистов.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.