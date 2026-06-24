Саратовским промышленникам за пять лет компенсировали почти 140 миллионов рублей за оборудование

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В Саратовской областной Думе состоялся Правительственный час, посвященный реализации промышленной политики в регионе. Заместитель председателя правительства области-министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин представил доклад о мерах поддержки предприятий и развитии промышленного потенциала региона.

Он сообщил, что с 2021 по 2025 годы саратовским предприятиям оказана поддержка на возмещение затрат на приобретение нового оборудования на сумму свыше 139,6 миллиона рублей. Также эффективным инструментом поддержки, по его словам, зарекомендовал себя Фонд развития промышленности. С 2016 года предприятиям региона выделены льготные займы на реализацию 30 проектов на общую сумму свыше пяти миллиардов рублей.

Для привлечения крупных инвестиций в промышленность Саратовская область внедрила механизм специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0). Инвесторам, заключившим такие соглашения, предоставлены налоговые льготы на прибыль и на имущество. Регион также взял на себя контроль за исполнением обязательств и согласование площадок под новые производства. Сейчас по этой схеме уже реализуются три масштабных проекта — на Балаковском филиале «Апатита», «Металлургическом заводе Балаково» и в «ЕПК-Бренко» — с общим объёмом инвестиций более 65,3 миллиарда рублей.

Особое внимание в Саратовской области уделяется кадровому потенциалу в промышленности. В частности, с 2023 года действует беспрецедентная мера поддержки молодых специалистов, получивших определённые специальности и устроившихся по ним на предприятия. За три года такой выплатой воспользовались 373 человека на сумму 126,45 миллионов рублей. В 2026 году на эти цели предусмотрено 40,8 миллиона руб.

Глава Минпромэнерго также отметил, что ведомством ведётся работа по расширению реестра российской продукции, размещенного в Государственной информационной системе промышленности. В настоящее время в этот каталог уже внесено 3568 наименований продукции, произведённой 76 предприятиями нашего региона.