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НовостиОбщество24 июня 2026 10:42

Греческий фотограф Костас Асимис рассказал о любимом времени года для съемок

Источник:kp.ru
Фото: ООО "Волга-Медиа"

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Известный греческий фотограф Костас Асимис, чья выставка «Национальные костюмы России» открылась в Саратовском областном музее краеведения, рассказал, что в своей работе предпочитает естественный свет, а не вспышку. По словам мастера, он старается использовать природное освещение, чтобы сохранить аутентичность кадра. «Вспышка убивает атмосферу, особенно когда снимаешь людей в традиционной одежде. Природа сама создает нужный свет», — поделился фотограф. Одним из ключевых городов для съемок проекта стало Балаково, где Асимис запечатлел местных жителей в репликах народных костюмов, созданных по оригиналам из фондов областного музея краеведения.

Греческий фотограф Костас Асимис рассказал о любимом времени года для съемок

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Завтра, 25 июня, выставка откроется для всех желающих. Снимки, сделанные в разных городах России, отражают богатство народных традиций. «Я родился в Ташкенте, вырос в Югославии, а жизнь связал с Грецией и Россией. Для меня национальный костюм — это язык, который понятен без слов», — отметил фотограф. Выставка в Саратове стала третьим проектом фотографа, посвященным народной культуре России.