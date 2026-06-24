Сотни детей-сирот в Саратовской области смогут приобрести собственное жильё

На заседании Саратовской областной Думы принят закон, который вводит региональную целевую выплату для детей-сирот и лиц из их числа на приобретение благоустроенного жилого помещения. Средства можно будет направить как на покупку квартиры или дома, так и на полное погашение ипотечного кредита.

Необходимость нового механизма вызвана тем, что прежняя федеральная норма, действовавшая с 2023 года, на практике оказалась почти бесполезной. За два года в регионе было выдано всего три сертификата. Причина в жёстких условиях, которые делали получение выплат недоступным для подавляющего большинства нуждающихся.

При этом региональный подход, применявшийся ранее, показал совершенно иные результаты. В 2021 году выплаты получили 776 человек, в 2022-м – 903, в 2023-м – 1000, в 2024-м – 937. Именно этот эффективный механизм теперь закреплён законодательно.

Новый закон снимает избыточные федеральные ограничения и позволяет использовать выплату для покупки жилья в любом муниципальном образовании Саратовской области. Аналогичные решения уже приняты в 40 субъектах Российской Федерации, что подтверждает письмо профильного комитета Государственной Думы.

Теперь государственная поддержка детей-сирот станет реальной и своевременной. Закон вступает в силу в установленном порядке.