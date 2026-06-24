В Саратовской области увеличат выплату детям-сиротам до 3,3 млн рублей

Фото: Романа Бусаргина

Решение вопроса обеспечения жильем детей-сирот в Саратовской области ведется на системном уровне с 2021 года благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. На это направление привлечено около 10 миллиардов рублей, что позволило за 5 лет в несколько раз сократить очередь и обеспечить квартирами более 6 тысяч человек. Параллельно упрощался порядок получения жилья, одним из механизмов стала социальная выплата на приобретение жилища.

Сегодня на заседании областной думы поддержана инициатива правительства, расширяющая условия получения выплаты. Сертификаты смогут получить граждане уже с 18 лет. Увеличивается и размер социальной выплаты: теперь она будет рассчитываться исходя из средней нормы площади в 37 квадратных метров (ранее было 33). Прогнозно средний размер выплаты составит около 3,3 миллиона рублей.

Новые нормы позволят большему числу детей-сирот быстрее решить жилищный вопрос. Закон вступит в силу после официального опубликования.