Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июня 2026 10:12

В Саратове утвердили трех мировых судей

В Энгельсе и Заводском районе Саратова назначены новые мировые судьи
Источник:kp.ru

На заседании Саратовской областной Думы депутаты утвердили кандидатуры трех мировых судей для Саратова и Энгельса. Судьи будут осуществлять правосудие на своих участках. Антон Громов возглавит судебный участок № 9 в Энгельсе. Татьяна Мартемьянова будет работать на участке № 1 Заводского района Саратова.

Ольга Степанова назначена судьей участка № 3 Кировского района Саратова. Все кандидатуры прошли необходимые процедуры согласования. Решение принято в рамках кадрового обеспечения судебной системы региона.

Новые мировые судьи приступят к исполнению обязанностей в установленном порядке.