В Саратове утвердили трех мировых судей

На заседании Саратовской областной Думы депутаты утвердили кандидатуры трех мировых судей для Саратова и Энгельса. Судьи будут осуществлять правосудие на своих участках. Антон Громов возглавит судебный участок № 9 в Энгельсе. Татьяна Мартемьянова будет работать на участке № 1 Заводского района Саратова.

Ольга Степанова назначена судьей участка № 3 Кировского района Саратова. Все кандидатуры прошли необходимые процедуры согласования. Решение принято в рамках кадрового обеспечения судебной системы региона.

Новые мировые судьи приступят к исполнению обязанностей в установленном порядке.