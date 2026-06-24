Юные краеведы провели экскурсию о подвиге 28 панфиловцев

Саратовская модельная библиотека № 9 организовала для читателей и волонтёров проекта «Патриоты добра: инклюзивное волонтёрство» необычную экскурсию по памятным местам Октябрьского района. Ведущими стали юные краеведы из Школы юного экскурсовода, которые виртуозно оживили исторические события. Особое внимание было уделено подвигу 28 панфиловцев — экскурсоводы напомнили знаменитую фразу политрука Василия Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!», подчеркнув, как этот эпизод воплощает стойкость и самопожертвование.

Участники с интересом слушали о вкладе саратовских учёных и студентов Саратовского автодорожного института в приближение Победы. Юные гиды раскрыли и необычную «загадку» института — почему на его территории установлен сверхзвуковой истребитель МиГ 21, ставший символом и напоминанием о вкладе технической науки в обороноспособность страны. Также прозвучали трогательные истории о работе эвакуационных госпиталей и хирурге Сергее Миротворцеве, чьё имя в Саратове стало символом мастерства и гуманизма.

Мероприятие прошло в рамках проекта Министерства культуры РФ «Гений места» и подтвердило важность вовлечения молодёжи в просветительскую и патриотическую деятельность.