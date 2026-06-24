Энгельсский краеведческий музей модернизируют к 100-летию

Фото: МинИнформ 64 Z

Энгельсский краеведческий музей в год своего 100-летия станет самым современным и комфортным. Масштабная модернизация экспозиционных залов завершается в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом Владимиром Путиным. Сейчас в здании идут отделочные работы — реновация залов, финишные покрытия, черновая отделка.

Министр культуры Наталия Щелканова напомнила: на реализацию нацпроекта в 2026 году выделено 511 млн рублей. Кроме музея, деньги направят на капремонт театра оперетты, библиотек в Балашове, Красноармейске и Озинках, музеев в Базарном Карабулаке, Духовницком и Пугачёве, а также на создание трёх модельных библиотек и обновление пяти ДК.

В плане — закупка инструментов для 13 детских школ искусств. «Музей получит современное, комфортное и технологичное пространство», — подчеркнула министр. К столетию — новый облик.