В Базарном Карабулаке участковые полицейские встретились со школьниками

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В Базарном Карабулаке сотрудники отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Базарно-Карабулакский» провели встречу с ребятами из оздоровительного лагеря КЦСОН. Полицейские рассказали детям о своей основной задаче — работе с людьми. Участковые уполномоченные ежедневно занимаются предупреждением правонарушений и преступлений на вверенных им участках.

В ходе беседы полицейские напомнили школьникам о правилах и обязанностях несовершеннолетних, рассказали о возрасте, с которого наступает ответственность за правонарушения. Особое внимание уделили вопросам безопасности в сети Интернет — это особенно актуально для юных пользователей. Ребята узнали, как избежать ситуаций, в которых можно стать жертвой преступления.

В завершение встречи сотрудники показали гостям служебный автомобиль, что вызвало неподдельный интерес у детей. На память о встрече и для лучшего усвоения советов школьники получили тематические памятки.