В Федоровском районе задержан водитель с поддельным удостоверением

В Федоровском районе госавтоинспекторы задержали водителя с поддельным водительским удостоверением. Вечером 22 июня на улице Совхозной в посёлке Мокроус дорожные инспекторы остановили автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 19-летнего местного жителя. При проверке документов молодой человек предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был изъят и направлен на экспертное исследование, которое подтвердило подозрения полицейских.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Подозреваемый ранее не судим. К нему применена мера принуждения в виде обязательства о явке. Теперь молодому человеку грозит серьёзное наказание за использование фальшивых документов.

Полиция напоминает: использование поддельных документов влечёт уголовную ответственность.