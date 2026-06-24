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НовостиОбщество24 июня 2026 10:02

В Федоровском районе задержан водитель с поддельным удостоверением

19-летний местный житель предъявил инспекторам фальшивые права
Источник:kp.ru

В Федоровском районе госавтоинспекторы задержали водителя с поддельным водительским удостоверением. Вечером 22 июня на улице Совхозной в посёлке Мокроус дорожные инспекторы остановили автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 19-летнего местного жителя. При проверке документов молодой человек предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был изъят и направлен на экспертное исследование, которое подтвердило подозрения полицейских.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Подозреваемый ранее не судим. К нему применена мера принуждения в виде обязательства о явке. Теперь молодому человеку грозит серьёзное наказание за использование фальшивых документов.

Полиция напоминает: использование поддельных документов влечёт уголовную ответственность.