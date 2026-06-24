В ЗАТО Светлый прошли уроки дорожной грамотности для детей

В ЗАТО Светлый представитель Общественного совета при МО МВД России совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и передвижного комплекса «Лаборатория безопасности» провели уроки дорожной грамотности для школьников и дошкольников. Выездное мероприятие прошло в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием школы и в детском саду «Светлячок».

С детьми закрепили правила дорожного движения для велосипедистов, пешеходов и пассажиров. На стилизованной дороге участники моделировали ситуации и демонстрировали практические навыки безопасного поведения, используя велосипед и защитную экипировку. Также разобрали правила перевозки детей в авто — на манекене показали, как правильно использовать автокресла и ремни безопасности, чтобы избежать травм.

Акция #КаникулыCОбщественнымCоветом направлена на полезный досуг и пополнение знаний у детей всех возрастов. Организаторы подчеркнули, что такие занятия помогают формировать ответственное отношение к безопасности на дороге с раннего возраста.