ГИБДД с помощью квадрокоптера ловит водителей, выезжающих на встречку

Жительница Калининска лишилась почти миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам. Злоумышленник, представившись курьером, попросил продиктовать код из СМС для получения посылки. Затем другой незнакомец, назвавшийся специалистом портала госуслуг, сообщил о взломе личного кабинета и оформленной доверенности. Третий собеседник, якобы сотрудник ФСБ, обвинил женщину в финансировании противоправной деятельности и потребовал перевести деньги на «безопасный счёт». Испуганная пенсионерка сняла со счета 990 тысяч рублей и внесла их через банкомат на указанный номер.

О случившемся она рассказала родственнице, которая объяснила, что это мошенники, и убедила обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Полиция напоминает: не совершайте операции по указанию незнакомцев, не сообщайте данные карт и пароли из СМС.