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НовостиОбщество24 июня 2026 9:56

В Татищевском районе задержали 22-летнего вольчанина с наркотиками

У 22-летнего вольчанина изъяли почти 53 грамма метилэфедрона
Источник:kp.ru

В Татищевском районе Саратовской области сотрудники УНК ГУ МВД задержали 22-летнего жителя Вольска. Он подозревается в незаконном обороте наркотиков. При личном досмотре полицейские изъяли у него свёртки с метилэфедроном общей массой 51,88 грамма. Предположительно, наркотики предназначались для дальнейшего сбыта. В ходе оперативно-розыскных мероприятий также были обнаружены три закладки на территории Вольского района — ещё 1,1 грамма того же вещества.

В доме задержанного нашли принадлежности для фасовки наркотиков. Это подтверждает версию о том, что молодой человек занимался подготовкой наркотиков к сбыту. Следственной частью ГСУ ГУ МВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Дела объединены в одно производство.

Фигурант заключён под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается.